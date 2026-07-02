Tendenciasjueves, 2 de julio de 2026

Actriz de doblaje de Naruto envía misión a la “Hormiga” González: llevar la Copa del Mundo a México

La actriz Isabel Martiñón, quien da voz a Naruto Uzumaki, pidió a Armando González ganar la Copa del Mundo junto a la Selección Mexicana

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cuáles son los animes favoritos de la “Hormiga” González?

Ali Rodriguez Rios
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