Actriz de doblaje de Naruto envía misión a la “Hormiga” González: llevar la Copa del Mundo a México
La actriz Isabel Martiñón, quien da voz a Naruto Uzumaki, pidió a Armando González ganar la Copa del Mundo junto a la Selección Mexicana
Ali Rodríguez / El Sol de México
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