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Tendenciaslunes, 11 de mayo de 2026

Adoptatón 2026 en el Monumento a la Revolución: fecha y requisitos para adoptar un perro o un gato

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de Atención Animal organizan la jornada de adopción, donde también habrá más actividades

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Jorge Morales

¿Cuándo es el Adoptatón 2026 en la CDMX?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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