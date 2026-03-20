









Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La experiencia incluye un desayuno especial ofrecido por un anfitrión local de servicios Airbnb / Foto: Cortesía Airbnb

Como antesala a la gran fiesta del fútbol mundial, Airbnb presenta una experiencia histórica para los aficionados mexicanos: la oportunidad de vivir el Estadio Ciudad de México desde una perspectiva completamente inédita, incluyendo una estancia nocturna dentro del recinto y la convivencia con la leyenda del fútbol nacional, Hugo Sánchez.

El próximo 5 de abril, tras la reinauguración del estadio, un grupo selecto de huéspedes podrá alojarse en dos palcos transformados en suites privadas con vista a la cancha. Esta experiencia será encabezada por Hugo Sánchez, el “Pentapichichi”, reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX.

Esta experiencia será encabezada por Hugo Sánchez, el “Pentapichichi” / Foto: Leo Manzo / Airbnb

Durante la jornada, los invitados participarán en un recorrido exclusivo detrás de escena guiado por el exdelantero, quien compartirá momentos clave de su carrera, incluidos recuerdos de su primer gol como profesional en este mismo estadio. Además, revelará detalles técnicos de su emblemática jugada, la ‘chilena’, también conocida como ‘Huguiña’ en su honor.

La experiencia incluirá una convivencia en “La Tribuna de Hugol”, un espacio especialmente diseñado por Airbnb para rendir homenaje al futbol mexicano. Ahí, los huéspedes podrán interactuar con Hugo Sánchez y participar en una partida de mini futbolito, así como en diversas dinámicas sorpresa.

Los huéspedes dormirán dentro del estadio en suites diseñadas en palcos VIP con vista a la cancha para integrar comodidad, diseño y pasión futbolística / Foto: Cortesía Airbnb

Como parte de la estancia, los asistentes tendrán acceso a una actividad de personalización junto a Fuega Lab, donde podrán diseñar sus propios balones y gorras, creando recuerdos únicos de esta experiencia. Posteriormente, disfrutarán de una cena inspirada en los sabores auténticos de México, preparada por un chef privado a través de servicios Airbnb.

Al finalizar la noche, los huéspedes dormirán dentro del estadio en suites diseñadas para integrar comodidad, diseño y pasión futbolística, con la posibilidad de despertar con una vista privilegiada del terreno de juego. A la mañana siguiente, la experiencia continuará con un desayuno especial ofrecido por un anfitrión local de servicios Airbnb.

Como cierre, cada huésped recibirá un boleto para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, consolidando una vivencia que combina historia, exclusividad y la intensidad del fútbol en su máxima expresión.

Los asistentes tendrán acceso a una actividad de personalización junto a Fuega Lab, donde podrán diseñar sus propios balones y gorras, creando recuerdos únicos de esta experiencia / Foto: Leo Manzo / Airbnb