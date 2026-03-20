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Tendenciasviernes, 20 de marzo de 2026

Airbnb convierte el Estadio Ciudad de México en una suite exclusiva con Hugo Sánchez como anfitrión

Un selecto grupo de fanáticos tendrá la oportunidad de pasar la noche dentro del icónico Estadio Ciudad de México, en dos palcos transformados en suites privadas para esta experiencia, con vista a la cancha

Staff El Sol de México / Branded

La experiencia será gratuita e incluirá comida y cena el día 5 de abril, así como desayuno el día 6 de abril; sin embargo, el transporte hacia el estadio y al partido inaugural no está incluido. Aplican términos y condiciones disponibles en la plataforma.

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