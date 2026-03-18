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Tendenciasmiércoles, 18 de marzo de 2026

Alejandro Fernández presentará su marca de ropa en la Volvo Fashion Week 2026 en Guadalajara

Los representantes de la plataforma de moda más importante de México, dieron a conocer la agenda de la próxima edición que tiene como objetivo impulsar el talento local tapatío

Gerardo León / El Sol de México

La colección de Alejandro Fernández y la moda mexicana

“En esta nueva edición de Volvo Fashion Week México, celebramos el talento de la moda mexicana con una agenda de 25 desfiles que reflejan la pluralidad creativa que conforma el ecosistema de la moda en México.

Finalmente, Four Seasons Hotel Mexico City abrirá sus puertas para presentar el Re-See Oficial el 19 y 20 de octubre donde se podrán admirar de manera cercana, las nuevas propuestas de la temporada, y la moda mexicana con todas las comunidades.

Tal vez, Anna Wintour, Naomi Campbell o el rey Carlos III no sepan de mí, pero yo sé mucho de ellos. Más de 25 años de trayectoria periodística.

Gerardo Leon
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