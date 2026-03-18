Alejandro Fernández presentará su marca de ropa en la Volvo Fashion Week 2026 en Guadalajara

La colección de Alejandro Fernández y la moda mexicana
“En esta nueva edición de Volvo Fashion Week México, celebramos el talento de la moda mexicana con una agenda de 25 desfiles que reflejan la pluralidad creativa que conforma el ecosistema de la moda en México.
Finalmente, Four Seasons Hotel Mexico City abrirá sus puertas para presentar el Re-See Oficial el 19 y 20 de octubre donde se podrán admirar de manera cercana, las nuevas propuestas de la temporada, y la moda mexicana con todas las comunidades.
Destacando el valor del talento de los tapatíos en los diferentes ámbitos de la creatividad y el entretenimiento, Beatriz Calles, directora general de Volvo Fashion Week México, anunció a la ciudad de Guadalajara, como la sede donde se llevará a cabo, del 14 al 17 de abril, la próxima edición de esta plataforma, que se consolida como un importante referente de la industria de la moda nacional.
En conferencia de prensa celebrada en el auditorio principal del Museo Franz Mayer de Ciudad de México, se reveló la agenda del evento que en esta ocasión, tiene como objetivo dar visibilidad a talentos emergentes, para fortalecer el ecosistema de diseñadores, creativos y marcas locales, generando un impacto directo en la economía de la región.
“Tenemos grandes e importantes exponentesoriginariosdeGuadalajara que han triunfado a nivel internacional. Alejandro Fernández, Ximena Sariñana, Gael García, el grupo Maná, entre otros, y queremos dar a conocer también al mundo a los representantes del diseño y reforzar su presencia a través de esta plataforma”, dijo Beatriz Calles.
La edición 2026 convertirá a la “Perla Tapatía” en una pasarela urbana, interviniendo diferentes espacios públicos. La agenda contempla las presentaciones de los diseñadores Abel López, Alfredo Martínez, Benito Santos, Calderoni, Hackett London, Julia y Renata, Antonio Zaragoza de Liberal Youth Ministry, Jonathan Morales de No Name, Olmos y Flores, María Islas de Sentimiento y Vanebon, y Arre (por Alejandro Fernández).
La línea de ropa de “El Potrillo”, fue lanzada entre 2025 y 2026. Se trata de una línea con estilo vaquero, influenciada por la moda mexicana moderna, que incluye playeras con frases y diseños relacionados con “El Potrillo”, y es comercializada principalmente en sus conciertos y eventos especiales.
“Gracias a la visión de innovación, modernización y compromiso de Volvo, la moda mexicana encontró un aliado sólido que impulsa su crecimiento. Esta edición es muy importante, no sólo por la cantidad de desfiles, sino también por las diversas actividades creativas que nos invitan a ampliar los horizontes de la moda mexicana”, señaló Cory Crespo, presidente de Fashion Week México.
Más allá de las pasarelas, la experiencia se extiende con un programa que busca generar un impacto real en la comunidad creativa. La agenda incluye una serie de paneles con diseñadores, creadores de contenido, medios especializados y líderes de la industria, quienes analizarán tendencias, estrategias de negocio y los principales retos de la moda en un contexto globalizado. La edición contará con un Trunk Show, un espacio para descubrir piezas de autor y apoyar directamente a los diseñadores.
Con esta visión integral, Volvo Fashion Week México se consolida como una plataforma transformadora que impulsa la creatividad, fomenta el talento y abre conversaciones significativas en torno a la moda, invitando a vivirla con pasión, conciencia y apertura.