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Tendenciasmiércoles, 5 de agosto de 2026

Ana Gastélum desmiente que el influencer asesinado César Gastélum era su hermano: es un suceso triste y fuerte

El creador de contenido sinaloense fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe del asesinato de César Gastélum?

Sara Gilson
D4VD
Alma Rosa Hidalgo
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