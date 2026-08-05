Ana Gastélum desmiente que el influencer asesinado César Gastélum era su hermano: es un suceso triste y fuerte
El creador de contenido sinaloense fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales
Últimas notas:
- Ana Gastélum desmiente que el influencer asesinado César Gastélum era su hermano: es un suceso triste y fuerte
- De El Gordo Peruci a César Gastélum: los influencers que han sido asesinados en Sinaloa
- ¿Quién es Alejandro Ruiz? El actor es papá de Arantza Ruiz, participante de “La Casa de los Famosos México” 2026