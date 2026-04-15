Arte y conservación: la guía completa de la exposición de ajolotes en la CDMX

Más de 30 artistas mostrarán sus diseños únicos donde el personaje principal es el anfibio endémico del Valle de México

Wendy Vega / El Sol de México

Axolotl: diseño para la conservación

Por otra parte las obras presentadas estarán a la venta como parte de una serie de piezas únicas por parte de los autores, es decir, el diseño se creó exclusivamente para la exposición.

Además, por cada venta de una obra, la campaña “AdoptAxolotl” del Instituto de Biología de la UNAM recibirá un porcentaje de los recursos obtenidos, lo anterior para continuar con la labor de preservar esta especie.

El proyecto cuenta con el patrocinio del Laboratorio de Restauración Ecológica, Nsoki Destilado de Pulque, Tempus Cerveza Artesanal y AdoptAxolotl.

¿Cómo llegar al Mumedi?

El Museo Mexicano del Diseño se encuentra en el centro de la Ciudad de México. La estación más cercana es el Metro Juárez de la Línea 3, y del Metrobús la estación Glorieta de Colón de la Línea 7.