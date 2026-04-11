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Tendenciassábado, 11 de abril de 2026

Artemis II ameriza más cerca de Tijuana que de California; módulo Integrity tuvo desfase de una milla

Tras la llegada de Artemis II, el director de vuelo, Rick Henfling, señaló quela misión amerizó a menos de una milla del punto previsto

Ali Rodríguez / El Sol de México

Si bien Artemis regresó con éxito a la Tierra, al dar los resultados técnicos de Artemis II,  el director de vuelo, Rick Henfling, destacóque amerizó a menos de una milla del punto previsto.

Hasta el momento la NASA no ha confirmado el punto exacto donde amerizó la aeronave con los cuatro astronautas que hicieron historia al regresar a los humanos a la Luna después de medio siglo.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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