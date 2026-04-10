Artemis II: los momentos más virales de la histórica tripulación lunar

La tripulación de la cápsula Orión, protagonizó varios momentos que marcaron la histórica misión lunar

Daniel Montes de Oca

Nutella espacial

Mientras tanto, la NASA se apresuró a confirmar que la aparición del bote de Nutella no se trató de un truco publicitario.

Música motivadora

Otro momento de conversación entre los internautas fue el famoso playlist que escuchó la histórica tripulación. Estos temas musicales en el espacio fueron claves para despertar a los astronautas día con día.

Aquí el playlist de Artemis II:

Problemas mundanos

La tripulación también tuvo que enfrentar problemas domésticos que “sufriría” cualquier ser humano. Desde un inodoro problemático, orina congelada en las tuberías de la cápsula y fallas en laptops.

La misión se encargó de arreglar un inodoro de 23 millones de dólares, que caprichosamente solo funcionaba momentáneamente, por lo que tuvieron que recurrir a soluciones de emergencia como los dispositivos urinarios.

Espectaculares imágenes

El planeta Tierra, desde luego que fue protagonista de la misión Artemis II, con impresionantes imágenes captadas por la tripulación durante un sobrevuelo de seis horas alrededor de la Luna.

Otra imagen fue titulada “Hola, Mundo”, la cual mostró la extensión azul del océano Atlántico, enmarcada por un tenue resplandor de la atmósfera mientras la Tierra eclipsa al Sol.

Una de las más destacadas se trató de un eclipse solar, justo en el momento en el que la Luna ocultó el Sol.