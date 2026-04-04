Artemis II viaja “con el poder del prisma lunar”: ingenieros de la NASA usan al gato de Sailor Moon como amuleto

No solo la ciencia e ingeniería hicieron capaz la nueva misión a la órbita lunar, el gato Artemis estuvo siempre vigilando el despegue del cohete

Wendy Vega / El Sol de México

La creadora de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, mencionado ser una gran aficionada al espacio exterior, tanto que en el tomo 2 de la historia narró un viaje al Centro Espacial Kennedy de la NASA.

En 1994, Takeuchi fue invitada para ser testigo del primer vuelo de la astronauta japonesa Chiaki Mukai, quien lo realizó a bordo de un transformador espacial de Columbia.