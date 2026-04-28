Aztlán Feria de Chapultepec celebra el Día del Niño 2026 con desfile gratis: horarios y dinámica

Desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo el Parque Aztlán tendrá diferentes actividades para que los más pequeños celebren del Día del Niño

Entre algunas de sus actividades se encuentra un rally Exploradores de Aztlán, donde las niñas y niños tendrán la posibilidad de recorrer el parque completando algunos retos y misiones.

¿Cómo participar en el rally?

Para poder participar, tendrán que recoger su mapa de misiones en la taquilla número seis del acceso uno del recinto. Por cada reto o misión completada, obtendrán un premio sorpresa y un sello que los acercará a la meta.

Las dinámicas se revelarán a través de las redes sociales de la feria en estos días, donde podrán participar niñas y niños de dos a doce años de edad que estén acompañados por un familiar adulto.

Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril, con un horario de 12:00 a 17:00 horas. El cupo para esta actividad está limitado a 25 niños, por lo que deberán llegar lo más pronto posible.

Desfile de Dr. Simi y Vuela México por el Mundo

El evento destacado del Parque Aztlán será el desfile organizado por el Grupo Por un País Mejor (GPUPM) en conjunto con el inmueble, con temática del Dr. Simi en sus diferentes facetas.

Asimismo, el recorrido del desfile estará acompañado de música, para después la repartición de dulces y pastel, y la posibilidad de adquirir mercancía oficial del personaje.

El desfile se llevará a cabo durante los días jueves 30 de abril, viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo, en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

Asimismo, también estará la opción de poder visitar Similandia, un lugar donde podrás adentrarte al mundo del Dr. Simi, aunque este si tiene un costo de $130 pesos por persona.

¿Cómo llegar al Parque Aztlán?

La estación más cercana a Aztlán Feria de Chapultepec es Constituyentes, desde donde deberás caminar aproximadamente 15 minutos para llegar.