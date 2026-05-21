Barry Wilmore, astronauta de la NASA, visitó a estudiantes del IPN para celebrar el Día del Politécnico

Tendenciasjueves, 21 de mayo de 2026Barry Wilmore, astronauta de la NASA, visitó a estudiantes del IPN para celebrar el Día del PolitécnicoLes dijo a los estudiantes que no importa a lo que quieran dedicarse, siempre y cuando lo hagan con amor y poniendo a Dios por encima. / FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Rafael GarcíaCientos de alumnos del IPN acudieron a la conferencia de Wilmore - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de MéxicoEl experimentado astronauta explicó el papel de sus convicciones para cumplir sus sueños - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de MéxicoWilmore ha participado en 4 misiones de la NASA - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México / Rafael GarcíaÚltimas notas:Barry Wilmore, astronauta de la NASA, visitó a estudiantes del IPN para celebrar el Día del PolitécnicoIPN y Fundación Politécnico retoman convenio tras ruptura; habrá Comité de Vigilancia Roberto Velasco negó diálogo con familiares de voluntarios interceptados antes de partir a GazaIPNAstronautasNASANOTAS RELACIONADASCIENCIA Y SALUDArtemis III probará un nuevo escudo térmico y sistemas vitales y de acoplamiento de OriónCIENCIA Y SALUD¿Qué pasará con la Tierra tras la extinción de la humanidad? Esto dice una teoría de la UNAMCIENCIA Y SALUD¿No estamos solos en el universo? La NASA ha encontrado seis mil exoplanetas: algunos con dos soles y otros con lavaMás NoticiasTENDENCIASMéxico lanza campaña contra grito discriminatorio en estadios del Mundial 2026“La ola sí, el grito no” estará promocionada por Javier Aguirre, Hugo Sánchez y exjugadores mexicanos que participaron en México 86TENDENCIASLee Min-ho, el actor de K-Dramas, llega a la CDMX con exposición gratis: fechas y lugarEl evento se realizará para celebrar los 20 años de su trayectoria, durante los cuales ha consolidado una de las carreras más exitosas en Corea del SurTENDENCIASDesde anime, bailes y cosplay: asiste al Megabazar de Cultura Pop 2026 en CDMXMegabazar será un evento temático relacionado con la lucha libre mexicana en el que se darán cita grandes leyendas del pancracioTENDENCIAS¿Quién es Jonathan Andic? El heredero de la firma Mango, aficionado al dinero y al deporte extremoLas autoridades catalanas investigan a Jonathan Andic como principal sospechoso por la muerte de su padre, fundador de MangoTENDENCIASBvlgari rinde homenaje a sus colecciones más icónicas en el Museo Memoria y ToleranciaBajo el concepto “Eternally Iconic”, la maison italiana montó una experiencia inmersiva donde destaca la excelencia artesanal que ha definido su legado a través del tiempoTENDENCIASGucci convierte Times Square en una crítica al consumismo El nuevo desfile de Gucci para la colección Cruiser 2027, bajo la dirección de Demna Gvasalia, se desarrolló como una crítica al consumismo y a los excesos del lujo contemporáneo en la ciudad de Nueva YorkTENDENCIASGucci Turns Times Square Into a Critique of ConsumerismGucci’s new Cruise 2027 show, under the direction of Demna Gvasalia, unfolded as a critique of consumption and the excesses of contemporary luxury in New York City.TENDENCIASFestival gótico 2026 en la CDMX: fecha, sede y cartelera oficial e información del eventoLa capital mexicana se vestirá de negro a ritmo de post-punk, rock gótico y dark wave en un reconocido lugar de la CDMXTENDENCIASIntercambio de estampas del Mundial en CDMX: los lugares en los que puedes completar tu álbum PaniniEn distintos recintos de la CDMX puedes intercambiar, principalmente en fines de semana, tus estampas repetidas para completar tu álbum del MundialTENDENCIASLlega a México la colección de Jung Kook para Calvin KleinEl miembro de BTS creó una colección inédita con Calvin Klein donde plasmó la energía de su espíritu libre y salvaje, siendo ésta la primera de su tipoLO+VISTO1MÉXICOMexicanos interceptados por fuerzas israelíes comparecerán este 21 de mayo ante un tribunal2MÉXICOVon der Leyen y Costa llegan a México para visita de trabajo y firma del Acuerdo Global Modernizado3MÉXICOMier celebra aplazar elección judicial: evitará distorsiones entre política y justiciaCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de agenda / Generales bajo la lupaRogelio VarelaCorporativo / EU tras huachicol fiscalSamuel GarcíaEl observador / Credibilidad en crisisRicardo MonrealLa mano que mece el algoritmoLO+RECIENTETENDENCIASDetienen a dos turistas estadounidenses por invadir hábitat del mono Punch en JapónLIGA MX¡Todo listo para el Pumas vs Cruz azul! La Liga MX anunció los horarios para la final del Clausura 2026TENDENCIASRentAHuman: Cuando la IA empezó a contratar humanosTENDENCIASMás vale influencer real que influencer perfectoNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESAlcahuetes del bienestar OsvaldoCARTONESYa viene el mundial Rubén