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Tendenciasjueves, 21 de mayo de 2026

Barry Wilmore, astronauta de la NASA, visitó a estudiantes del IPN para celebrar el Día del Politécnico

Les dijo a los estudiantes que no importa a lo que quieran dedicarse, siempre y cuando lo hagan con amor y poniendo a Dios por encima.

Barry Wilmore astronauta
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Rafael García

Asteroide 2024 YR4
Barry Wilmore astronauta
Cientos de alumnos del IPN acudieron a la conferencia de Wilmore - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
Barry Wilmore astronauta
El experimentado astronauta explicó el papel de sus convicciones para cumplir sus sueños - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
Barry Wilmore astronauta
Wilmore ha participado en 4 misiones de la NASA - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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