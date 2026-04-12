La cantante Belinda publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece Danna en un estudio de grabación frente a una computadora

Gerardo León / El Sol de México

Danna y Belinda, dos reinas que “sí imponen moda”

En alfombras rojas, su apuesta por siluetas sofisticadas y piezas de diseñador la ha colocado como referente internacional, combinando lujo con una narrativa muy personal.

Danna, por su parte, reacciona a la moda desde otro lugar: “el control”. Su estilo es más “conservador” en términos de silueta y concepto.

En apariciones públicas, suele apostar por el minimalismo sin dejar a un lado la sensualidad: camisas blancas, faldas lenceras, botas altas.