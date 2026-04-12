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Tendenciasdomingo, 12 de abril de 2026

Belinda y Danna, el duelo de reinas del estilo y ¿posible colaboración?

La cantante Belinda publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece Danna en un estudio de grabación frente a una computadora

Gerardo León / El Sol de México

Danna y Belinda, dos reinas que “sí imponen moda”

En alfombras rojas, su apuesta por siluetas sofisticadas y piezas de diseñador la ha colocado como referente internacional, combinando lujo con una narrativa muy personal.

Danna, por su parte, reacciona a la moda desde otro lugar: “el control”. Su estilo es más “conservador” en términos de silueta y concepto.

En apariciones públicas, suele apostar por el minimalismo sin dejar a un lado la sensualidad: camisas blancas, faldas lenceras, botas altas.

Tal vez, Anna Wintour, Naomi Campbell o el rey Carlos III no sepan de mí, pero yo sé mucho de ellos. Más de 25 años de trayectoria periodística.

Gerardo Leon
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