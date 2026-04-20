El político plantea una moratoria para la construcción de nuevos centros de datos de IA, hasta que existan salvaguardas nacionales sólidas en materia ambiental, laboral y de seguridad / Foto: Bernie Sanders

Bernie Sanders volvió a colocar el debate tecnológico en el centro de la conversación pública, pero esta vez no lo hizo con un discurso tradicional, sino con una entrevista a una inteligencia artificial.

El proyecto detrás de esa maniobra legislativa lleva por nombre Artificial Intelligence (AI) Data Center Moratorium Act, y fue presentado por Sanders, junto con la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el 25 de marzo pasado. La iniciativa plantea una moratoria federal para la construcción de nuevos centros de datos de IA, hasta que existan salvaguardas nacionales sólidas en materia ambiental, laboral y de seguridad.

En la versión pública del anuncio, Sanders advirtió que el ritmo de avance de la IA es tan rápido que el Congreso “va muy por detrás” de lo que debería entender sobre sus efectos, y remarcó que no se puede permitir que unos cuantos oligarcas tecnológicos decidan el futuro de la economía y la democracia.

La conversación con Claude no fue un intercambio improvisado. El video, de alrededor de nueve minutos, fue publicado en el canal de Sanders y tuvo una puesta en escena calculada: iluminación oscura, tono solemne y música que reforzaba la gravedad del mensaje. En el diálogo, Sanders primero enmarca el problema y dice que ha estado analizando el impacto de la IA en la sociedad estadounidense en términos de pérdida de empleos, salud mental y proceso político; luego concentra la entrevista en la privacidad.

Claude responde que lo que probablemente sorprendería a la mayoría de los estadounidenses es el volumen de datos que se recolecta: historial de navegación, ubicación, compras, búsquedas e incluso el tiempo que una persona permanece en una página web. Esa información, explica, se introduce después en sistemas de IA que crean perfiles extremadamente detallados sobre cada usuario.

Uno de los puntos más llamativos del intercambio es que Claude no se limita a describir la recolección de datos; también explica para qué sirve. Cuando Sanders le pregunta cuál es el objetivo de esa acumulación masiva de información, la respuesta es directa: dinero. La IA señala que las empresas convierten esos datos en información valiosa para anunciantes y otros actores comerciales, que pagan por el acceso a perfiles detallados porque resultan eficaces para influir en el comportamiento del consumidor.

El diálogo también entra en terreno político. Claude afirma que los mismos mecanismos que rastrean hábitos de consumo pueden usarse en campañas electorales para identificar qué mensajes persuaden mejor a cada votante. En esa lógica, intermediarios de datos compran y venden información sobre millones de ciudadanos sin que estos lo sepan plenamente. El modelo remata con una idea que concentra el espíritu de la conversación: la privacidad no es solo un asunto individual, sino un asunto de democracia. Según su respuesta, la acumulación masiva de datos otorga a empresas y gobiernos un poder significativo para influir en el comportamiento y las decisiones de la población.

La iniciativa generó atención inmediata porque convierte a la propia IA en vehículo de una crítica a la industria de la IA. Es decir, Sanders no sólo habla sobre el problema: le pide a un sistema de lenguaje que lo describa en público. Para sus defensores, la jugada tiene valor pedagógico. Permite traducir un debate técnico y abstracto a un formato simple, visual y fácilmente compartible en redes. En pocas palabras, la estrategia busca que el público vea el problema explicado por la herramienta que ayuda a reproducirlo.

Pero la conversación también despertó críticas. Bruce Schneier, experto en seguridad y privacidad, escribió que era evidente que el equipo de Sanders había guiado a Claude para que hablara de cierta manera, y calificó el montaje como manipulador. Según su lectura, el diálogo habría sido más creíble si no incluyera elogios de Claude hacia Sanders al final, porque la pieza parece buscar convencer al público de que el senador tiene las respuestas, aun cuando forma parte del sistema político que ha tolerado durante años la expansión de las grandes plataformas y del modelo de extracción de datos.

En la misma línea, reacciones de usuarios citadas por medios tecnológicos fueron todavía más severas. Algunas voces en comunidades de Claude consideraron que usar IA para confirmar una decisión ya tomada es una mala forma de emplear esta tecnología. La crítica apunta a un riesgo político frecuente: cuando la IA se usa para reforzar posiciones previas, la conversación pública puede dejar de ser deliberativa y convertirse en un instrumento de validación ideológica.

La polémica también se alimentó por el contexto en el que apareció el video. El anuncio de la moratoria sobre nuevos centros de datos llegó apenas unos días después de la primera conversación con Claude y reforzó la lectura de que la pieza formaba parte de una campaña política más amplia. Sanders defendió la propuesta legislativa con un argumento de urgencia: el avance de la IA es histórico, su escala y velocidad son inéditas y el Congreso debe alcanzar a regular antes de que los intereses corporativos terminen por fijar las reglas del juego. En su comunicado, subrayó que una pausa permitiría que la democracia “tenga oportunidad de ponerse al día”.

La resonancia del caso fue amplia. Medios internacionales destacaron tanto el contenido del diálogo como la estrategia narrativa. Uno de los elementos que más llamó la atención fue que el video superó rápidamente millones de reproducciones, señal de que el mensaje encontró tracción en un momento en que la conversación sobre privacidad, vigilancia digital y uso de datos está particularmente sensible. La idea de que “tu vida es una mercancía” funcionó como eslogan, pero también como síntesis de una inquietud más profunda: en la economía digital, la información personal ya no es solo un subproducto del uso de plataformas, sino uno de sus activos principales.

Más allá de la discusión sobre Sanders, Claude y Anthropic, el episodio deja varias preguntas de fondo. ¿Debe regularse más estrictamente la infraestructura que sostiene la IA? ¿Los usuarios entienden realmente qué ceden cuando aceptan términos de servicio? ¿Puede una herramienta de IA servir como testigo imparcial de un problema del que también forma parte? ¿Hasta qué punto la política puede apropiarse de la retórica tecnológica para producir impacto público sin caer en simplificaciones o manipulación? El caso Sanders no responde esas preguntas, pero las coloca en el centro del debate.

En términos periodísticos, la escena funciona por varias razones. Tiene una figura reconocible, un formato poco habitual, un antagonista claro —las grandes tecnológicas— y una discusión que toca temas cotidianos: los datos que dejamos en cada clic, las recomendaciones que recibimos, los anuncios que vemos y el uso político de nuestros hábitos digitales. Sanders, con su estilo directo, aprovechó eso para convertir una conversación con una IA en una crítica al modelo económico que la hace posible. La jugada pudo parecer teatral, pero logró algo difícil: que una discusión técnica sobre privacidad y centros de datos se volviera visible para audiencias mucho más amplias.