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Tendenciaslunes, 20 de abril de 2026

Bernie Sanders usa a la IA para denunciar a la propia IA

El estadounidense convirtió una conversación con la inteligencia Artificial Claude en una advertencia sobre la recolección masiva de datos y los riesgos de los centros de datos

Ángel Ponce

El senador independiente por Vermont publicó un video en el que dialoga con Claude, el asistente de Anthropic, para hablar sobre privacidad, perfilamiento de usuarios y el uso político de los datos personales. 

La conversación, que fue difundida en redes sociales, se diseñó como una denuncia contra las grandes tecnológicas y como una forma de amplificar su propuesta para frenar temporalmente la expansión de la infraestructura de la IA.

Los datos personales se han convertido en un activo rentable porque permiten a las empresas impactar de forma directa en las decisiones de consumo
Sanders defendió la urgencia de regular la inteligencia artificial al advertir que su avance es histórico y supera la capacidad actual del Congreso

Por eso el nombre del proyecto importa tanto como el video. El AI Data Center Moratorium Act no es sólo una iniciativa legislativa; es también el marco político desde el cual Sanders leyó la conversación con Claude. 

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