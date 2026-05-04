Beyoncé regresa a la Met Gala tras una década de ausencia en el evento de moda de Nueva York
La cantante calificó su regreso a la Met Gala como “surrealista” debido a que en esta ocasión pudo asistir acompañada de su hija mayor Blue Ivy
Alma Hidalgo / El Sol de México
Givenchy, la marca que ha vestido a Beyoncé durante la Met Gala durante cinco años
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