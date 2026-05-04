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Tendenciaslunes, 4 de mayo de 2026

Beyoncé regresa a la Met Gala tras una década de ausencia en el evento de moda de Nueva York

La cantante calificó su regreso a la Met Gala como “surrealista” debido a que en esta ocasión pudo asistir acompañada de su hija mayor Blue Ivy

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Beyoncé Met Gala 2026
El diseño del outfit de Beyoncé para la Met Gala 2026 estuvo a cargo de Olivier Routsteing. - Foto: AFP
Beyoncé
Beyoncé esperó hasta el final de la Met Gala para deslumbrar durante su regreso. - Foto: AFP
Beyoncé
El outfit de Beyoncé tenía una larga cola de plumas. - Foto: AFP
Blue Ivy y Beyoncé
Beyoncé dijo que podía seguir la Met Gala 2026 desde los ojos de su hija mayor Blue Ivy. - Foto: Getty Images via AFP
Blue Ivy y Beyoncé
Beyoncé calificó como "surrealista" su regreso a la Met Gala debido a que este año pudo asistir con su hija mayor Blue Ivy. - Foto: AFP
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Givenchy, la marca que ha vestido a Beyoncé durante la Met Gala durante cinco años

Alma Rosa Hidalgo
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