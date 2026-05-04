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Tendenciaslunes, 4 de mayo de 2026

BLACKPINK, el primer grupo de K-pop femenino en la Met Gala con cuatro casas de moda diferentes

Lisa también hizo historia al ser la primera integrante de un grupo de K-pop que forma parte del Comité Organizador del evento más famoso de moda

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Lisa en la Met Gala 2026
Lisa forma parte del Comité Organizador de la Met Gala 2026. - Foto: Reuters
Lisa en la Met Gala 2026
Lisa utilizó un vestido blanco personalizado de Robert Wun. - Foto: Reuters
Lisa en la Met Gala 2026
Lisa utilizó un diseño blanco personalizado. - Foto: Reuters
Rosé
La cantante Rosé utilizó un vestido negro con un pájaro realizado con diamantes Tiffany & Co. - Foto: Reuters
Rosé
El diseño de Rosé fue realizado por su amigo Anthony Vaccarello, quien copreside el Comité Organizador de la Met Gala 2026. - Foto: Reuters
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Jisoo
Es la primera vez que Jisoo asiste a una Met Gala. - Foto: Getty Images via AFP
Jisoo
Jisoo asistió con un diseño de Dior, marca de la cual es embajadora. - Foto: Getty Images via AFP
Jennie
Jennie, de BLACKPINK, en la Met Gala 2026. - Foto: Getty Images via AFP
Jennie
Jennie, de BLACKPINK, en la Met Gala 2026. - Foto: Getty Images via AFP

¿Quiénes forman parte del Comité Organizador de la Met Gala 2026?

Alma Rosa Hidalgo
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