Blanca Adriana y Yulixa Toloza: qué se sabe de las mujeres que desaparecieron tras acudir a una clínica de belleza
Blanca Adriana acudió a una clínica de belleza y un cuerpo con sus características fue encontrado en Tlaxcala, mientras que Yulixa fue asesinada en Colombia
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