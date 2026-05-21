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Tendenciasjueves, 21 de mayo de 2026

Blanca Adriana y Yulixa Toloza: qué se sabe de las mujeres que desaparecieron tras acudir a una clínica de belleza

Blanca Adriana acudió a una clínica de belleza y un cuerpo con sus características fue encontrado en Tlaxcala, mientras que Yulixa fue asesinada en Colombia

Yulixa y Blanca Adriana
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Alma Hidalgo / El Sol de México

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Yulixa Toloza y las similitudes de su caso con Blanca Adriana

Ramón Ayala (1)
Alma Rosa Hidalgo
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