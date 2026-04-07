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Tendenciasmartes, 7 de abril de 2026

BTS, el negocio de la promotoras: ¿por qué México tiene los boletos más caros sobre Europa?

La euforia por BTS se convirtió en un negocio sin límites para las promotoras de conciertos, quienes han aprovechado la popularidad para vender con precios excesivos entradas a sus conciertos

Wendy Vega / El Sol de México

¿En qué países de Latinoamérica se presentará BTS?

¿Cuáles fueron los precios que manejó BTS para sus conciertos?

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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