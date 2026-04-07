









Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

La agrupación se presentará seis países en Latinoamérica; Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México / Foto: AFP

A solo un mes de que se lleve a cabo el primer concierto de BTS en México, las ARMY de Latinoamérica compararon el precio de las entradas en diferentes países demostrando que los boletos en el Estadio GNP Seguros son los más caros que se han vendido para la gira mundial de “Arirang” que visitará 24 ciudades principales en 2026.

BTS se ha convertido en un fenómeno mundial que suma alrededor de 90 millones de fans en la Tierra, sin embargo, el poder internacional que representan ha llevado a promotoras de conciertos a elevar de manera excesiva los precios de las entradas para poder disfrutar del espectáculo que los siete miembros ofrecen.

La agrupación se presentará seis países en Latinoamérica; Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México, todos ellos ya cuentan con los precios oficiales para los conciertos, y de acuerdo con la información compartida por fans en redes sociales, en México los boletos más caros tuvieron un aumento del 118 por ciento por encima que los demás países.

El boleto más barato lo tuvo Colombia con mil 468 pesos, mientras que el más caro se vendió en México con un valor de 13 mil 330 pesos. Para los paquetes VIP, el más accesible se vendió en Chile a 13 mil 47 pesos, pero en México se elevó hasta 17 mil 782 pesos, sin cargos de servicio.

Esta diferencia de precios generó la molestia de las fans, ya que aquellas que tuvieron la oportunidad de comprar boletos para conciertos en Estados Unidos, aseguraron que los precios de los VIP costaban hasta cuatro mil 500 pesos menos que en México.

Pero la diferencia de costos entre México y los demás países latinoamericanos no ha sido la más marcada en la gira de “Arirang”, ya que en Europa las entradas oscilan entre los 81.65 a 271 euros, es decir, de los mil 617 a los cinco mil 575 pesos mexicanos. Con respecto a los paquetes VIP, en Europa alcanzaron un costo alrededor de los nueve mil 796 pesos.

Incluso, en Corea del Sur los costos eran mucho más accesibles que en México, pues los ARMY surcoreanas pudieron comprar entradas desde los dos mil 334 pesos, mientras que el más caro no pasaba de tres mil 200 pesos.

En México el mercado del K-Pop ha ido en aumento desde 2012, por lo que las principales promotoras de eventos han apostado por negociar con distintos ídolos y agrupaciones de cantantes surcoreanos para ofrecer a los fans más espectáculos de este tipo, sin embargo, la alta demanda de estos eventos han llevado a los empresarios a aumentar sin medida los precios de las entradas para obtener ganancias millonarias a costa de los k-popers que buscan conocer a sus artistas favoritos.