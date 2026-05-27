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Tendenciasmiércoles, 27 de mayo de 2026

BTS muestra lo que nadie vio de su reunión con Sheinbaum: de los retratos presidenciales al jardín de Palacio Nacional

En el video compartido por BTS, la agrupación muestra con mayor claridad sus reacciones ante el coro de las fans que esperaban por verlos desde el Zócalo

BTS-Palacio Nacional
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Ali Rodríguez / El Sol de México

Gatos, jardínes y “mucho picante”

namjoon casa azul
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Ali Rodriguez Rios
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