BTS muestra lo que nadie vio de su reunión con Sheinbaum: de los retratos presidenciales al jardín de Palacio Nacional
En el video compartido por BTS, la agrupación muestra con mayor claridad sus reacciones ante el coro de las fans que esperaban por verlos desde el Zócalo
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