Christina Koch, astronauta de Artemis II, regresa a casa con bienvenida de su lomito
La recuperación física de los astronautas está en marcha, pero por ahora han vuelto a su vida cotidiana tras haber completado con éxito Artemis II
Jorge Morales
En otro clip, se muestra a Christina y Sadie jugando y corriendo a la orilla de una playa.
“Todavía estoy bastante segura de que fui la más feliz en esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre cómo son los animales de apoyo emocional, no esperaba que me ayudara tanto.”
Por otro lado, el astronauta Reid Reiman también expuso su sentir a través de redes, pero con un enfoque algo distinto al publicar una foto del Océano Pacífico al momento en el que abandonó Artemis en helicóptero.
“En el helicóptero y dejando atrás la nave. Este planeta no puede ser más hermoso desde todas las altitudes en las que lo he visto. La superficie a 250 mil millas”. “Misión cumplida”, agregó en otra foto junto a su familia.
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.