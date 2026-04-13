Christina Koch, astronauta de Artemis II, regresa a casa con bienvenida de su lomito

La recuperación física de los astronautas está en marcha, pero por ahora han vuelto a su vida cotidiana tras haber completado con éxito Artemis II

Jorge Morales

En otro clip, se muestra a Christina y Sadie jugando y corriendo a la orilla de una playa.

“Todavía estoy bastante segura de que fui la más feliz en esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre cómo son los animales de apoyo emocional, no esperaba que me ayudara tanto.”

Por otro lado, el astronauta Reid Reiman también expuso su sentir a través de redes, pero con un enfoque algo distinto al publicar una foto del Océano Pacífico al momento en el que abandonó Artemis en helicóptero.

“En el helicóptero y dejando atrás la nave. Este planeta no puede ser más hermoso desde todas las altitudes en las que lo he visto. La superficie a 250 mil millas”. “Misión cumplida”, agregó en otra foto junto a su familia.