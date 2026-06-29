Comparte tu WhatsApp sin pasar tu número: así será la actualización para elegir un nombre de usuario
Tal como las plataformas de Facebook, Instagram o Threads del sistema de Meta, podrás tener un pseudónimo y tu número vinculado
Jorge Morales
¿A partir de qué día puedo tener un nombre de usuario en WhatsApp?
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