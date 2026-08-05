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Tendenciasmiércoles, 5 de agosto de 2026

Conquistan corazones y las olas: perritos surfistas se adueñan de la playa en California

Las playas de Pacifica, California, cada año reciben a decenas de lomitos con sus dueños para el Campeonato Mundial de Perros Surfistas

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Yahir Fragoso / El Sol de México

Campeonato Mundial de Perros Surfistas
Los participantes del Campeonato Mundial de Perros Surfistas llegan bien preparados para domar las olas de California. - Foto: AFP
Campeonato Mundial de Perros Surfistas
Los perritos compiten en diferentes categorías dependiendo de su talla. - Foto: AFP
Campeonato Mundial de Perros Surfistas
Para decidir al ganador de cada categoría, los jueces toman en cuenta varios factores, pero el principal es cuánto disfrutan de la actividad los perritos. - Foto: AFP
Campeonato Mundial de Perros Surfistas
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Yahir Fragoso
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