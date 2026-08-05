Conquistan corazones y las olas: perritos surfistas se adueñan de la playa en California

Tendenciasmiércoles, 5 de agosto de 2026Conquistan corazones y las olas: perritos surfistas se adueñan de la playa en CaliforniaLas playas de Pacifica, California, cada año reciben a decenas de lomitos con sus dueños para el Campeonato Mundial de Perros SurfistasFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Yahir Fragoso / El Sol de MéxicoLos participantes del Campeonato Mundial de Perros Surfistas llegan bien preparados para domar las olas de California. - Foto: AFPLos perritos compiten en diferentes categorías dependiendo de su talla. - Foto: AFPPara decidir al ganador de cada categoría, los jueces toman en cuenta varios factores, pero el principal es cuánto disfrutan de la actividad los perritos. - Foto: AFPYahir FragosoÚltimas notas:Conquistan corazones y las olas: perritos surfistas se adueñan de la playa en CaliforniaCuando una llave abre mucho más que una puertaYoyo, trompo y resorte, la apuesta de la SEP para que los niños jueguen en vez de usar dispositivosCaliforniaSurfPerrosNOTAS RELACIONADASTENDENCIASNeil: el elefante marino “adolescente” que es la sensación en Tasmania por esta razónCIENCIA Y SALUDCaptan desde un dron el nacimiento de una ballena jorobada en AustraliaMETRÓPOLISin jaulas ni encierro: Llega a la CDMX el Zoológico Holográfico con osos polares y dinosauriosMás NoticiasTENDENCIASCreativos del reciclaje textil y el nuevo capítulo del fashion sostenible en la CDMXDar una “segunda vida” a la moda ya no es solo territorio de los diseñadores emergentes, ahora se perfila como un compromiso ambiental a gran escalaTENDENCIASAna Gastélum desmiente que el influencer asesinado César Gastélum era su hermano: es un suceso triste y fuerteEl creador de contenido sinaloense fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes socialesTENDENCIASRegresa a CDMX el Otaku Fan Fest: ¿dónde y cuándo será la edición 2026 para los amantes del anime?El Centro Histórico de la CDMX volverá a recibir a miles de fans del anime, los videojuegos y la cultura geekTENDENCIASJohn Galliano protagonizará la exhibición de la Met Gala 2027 Bajo el título John Galliano: Horizons, la muestra recorrerá más de cuatro décadas de la carrera del diseñador británicoTENDENCIASJohn Galliano to Headline the Met Gala 2027 ExhibitionUnder the title John Galliano: Horizons, the exhibition will trace more than four decades of the British designer’s career.TENDENCIAS¿Quién es Dafna Viniegra? La activista que promueve la IA contra el abuso sexual infantilA partir de su propia experiencia, la activista ha logrado crear una comunidad virtual con alcance nacional e internacional, integrada por mujeres y hombres que vivieron abuso sexual infantilTENDENCIASAsí se vivió el Abierto de Tenis de Los Cabos: una década de partidos, bienestar y experiencias de primer nivelEn su décima edición, el Abierto de Tenis de Los Cabos se celebró bajo una visión del deporte que también puso el foco en el bienestarTENDENCIASPokémon se une a la exploración del universo en la Semana Mundial del espacio 2026¡Pikachu está en la rampa de lanzamiento! Prepara el pokédex y no te pierdas lo mejor del mundo de Pokémon y de la Agencia Espacial Europea en su primera colaboraciónTENDENCIASMyspace prepara su regreso tras 20 años en el olvidoLos dueños de la primera red social han anunciado su proceso de transformación para competir con Facebook e Instagram en un plataforma menos adictivaTENDENCIAS¿Plagio o coincidencia? Dr. Guali, la botarga peruana que comparan con el Dr. SimiLas similitudes entre las mascotas de dos cadenas farmacéuticas de México y Perú desataron una ola de memes en redes sociales.LO+VISTO1MÉXICODale otra oportunidad a tu ropa usada: Profepa lanza compaña para reciclar textiles2GOSSIPRosalía se disculpa por su opinión de Picasso y “separar al artista de su obra”3GOSSIP¿Quién es Alejandro Ruiz? El actor es papá de Arantza Ruiz, participante de “La Casa de los Famosos México” 2026COLUMNASLuis CarrilesAguas Profundas / Los esclavos de PemexRogelio VarelaCorporativo / Malestar de cooperativistasÉlfego Bautista PardoAsí es el derecho / Patentes farmacéuticas: entre la innovación y el acceso a los medicamentosAlejandro JiménezDisco duro / El INE resisteLO+RECIENTETENDENCIAS¿Quién es John Galliano? La Met Gala 2027 honrará la carrera del polémico diseñador de Dior y Maison MargielaTENDENCIASNeil: el elefante marino “adolescente” que es la sensación en Tasmania por esta razónTENDENCIASMascotas virtuales: ¿qué dicen de nosotros?TENDENCIASAmazon alista sus robotaxis autónomos en EUNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESPatricio PatricioCARTONESEn lenguaje cuatrotero Osvaldo