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Tendenciasmartes, 12 de mayo de 2026

¿Cuál fue la primera canción que escuchaste en Spotify? Así puedes recordar “Tus años en modo fiesta”

La experiencia “Tus años en modo fiesta” te permitirá hacer un recorrido por algunos datos desde el día en que te registraste a Spotify

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo ver tu wrapped?

Ali Rodriguez Rios
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