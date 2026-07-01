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Tendenciasmiércoles, 1 de julio de 2026

De Gil Morita a la Hormiga González: los jugadores de la Selección Mexicana que son hijos de exfutbolistas

Gilberto Morita, Mateo Chávez, Armando Hormiga González y Santiago Giménez vienen de familias vinculadas al deporte

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Gilberto Mora es hijo de Gilberto Mora Olayo

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Chaco Giménez, el papá de Santiago Giménez

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Mateo Chávez es hijo de “Tilón” Chávez

El papá de la Hormiga González es Luis Armando González

Alma Rosa Hidalgo
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