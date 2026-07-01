De Gil Morita a la Hormiga González: los jugadores de la Selección Mexicana que son hijos de exfutbolistas
Gilberto Morita, Mateo Chávez, Armando Hormiga González y Santiago Giménez vienen de familias vinculadas al deporte
Alma Hidalgo / El Sol de México
Gilberto Mora es hijo de Gilberto Mora Olayo
Chaco Giménez, el papá de Santiago Giménez
Mateo Chávez es hijo de “Tilón” Chávez
El papá de la Hormiga González es Luis Armando González
Últimas notas:
- De Gil Morita a la Hormiga González: los jugadores de la Selección Mexicana que son hijos de exfutbolistas
- ¿Por qué Julián Quiñones juega en la Selección Mexicana? Las razones por las que el colombiano eligió a México
- Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; estaba desaparecida desde hace 40 días