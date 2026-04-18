De la cancha al street style: Jorge Campos lanza una colorida colección

El arquero más irreverente del fútbol conquista la moda junto a American Eagle con piezas que destilan su vibrante ADN.

Staff El Sol de México / Branded

“¡Ay!, ¿ya vieron? ¿Quién es ese guapo?”, bromea Jorge Campos entre risas, fiel a su estilo desenfadado, al encontrarse con su propia imagen durante la presentación oficial de su colección con American Eagle, en un venue de la colonia Roma.

El exfutbolista mexicano, originario del puerto de Acapulco, no solo dejó huella dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Sin proponérselo, construyó un estilo propio que terminó marcando a toda una generación.

Sus icónicas camisetas —una explosión de colores y contrastes— rompieron estereotipos tanto en la moda como en el fútbol. Adelantado a su época, su estética irreverente influyó en la cultura pop y, en pleno 2026, resurge como uno de los grandes referentes de la temporada mundialista.

“Recuerdo que mi mamá me decía que no me vistiera así, que no hiciera esto o lo otro. Y yo pensaba: ‘¿por qué? Si me siento seguro, si me siento bien’. Incluso si quería verme ridículo, no me importaba; me importaba más sentirme cómodo conmigo mismo, hasta en chanclas”, compartió durante el evento.

La colección American Eagle x Jorge Campos retoma ese universo visual y lo traduce en una propuesta fresca, vibrante y profundamente auténtica. En sintonía con el espíritu libre que definió su carrera, las piezas capturan el color, el movimiento y la actitud de una figura que siempre jugó bajo sus propias reglas.

La línea está compuesta por jerseys, playeras gráficas con el apellido “Campos” en la espalda, gorras, calcetines y flip flops. Cada pieza reinterpreta su esencia desde una mirada contemporánea, con una sensibilidad retro y un marcado acento deportivo, donde los códigos del fútbol salen de la cancha para instalarse en la calle.

La paleta cromática apuesta por tonos vibrantes como verde limón, rosa intenso, morado, azul eléctrico, rojo y blanco. Colores que dialogan entre sí para crear looks de alto impacto, con guiños nostálgicos y una energía optimista que remite tanto al fútbol de los noventa como al carácter cálido y desenfadado del propio Campos.

“La moda, como todo, se mueve, renace y se reinventa. Me da mucha alegría ver que el fútbol está de moda no solo en el estadio, sino también afuera, en la calle; que las playeras forman parte de los looks y que estos colores hoy conectan con todos”, comentó el exarquero.

Vive el universo Campos

Como parte del lanzamiento, American Eagle presenta una experiencia inmersiva abierta al público, diseñada por Artsynonym como una extensión del universo creativo de Jorge Campos, integrando elementos que reflejan su energía, humor y carácter disruptivo.

Los visitantes podrán sumergirse en la propuesta visual de la colaboración del 17 al 19 de abril, de 10:00 a 19:00 horas, en Guanajuato 227, colonia Roma Norte.