De la “chaviza” al que saca la guitarra: Madonna y Justin Bieber protagonizan los memes tras su show en el Mundial
La cantante, al igual que Justin Bieber, protagonizaron los memes tras su aparición en el primer medio tiempo de un Mundial de futbol
Alma Hidalgo / El Sol de México
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