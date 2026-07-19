elsoldemexico
Tendenciasdomingo, 19 de julio de 2026

De la “chaviza” al que saca la guitarra: Madonna y Justin Bieber protagonizan los memes tras su show en el Mundial

La cantante, al igual que Justin Bieber, protagonizaron los memes tras su aparición en el primer medio tiempo de un Mundial de futbol

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / Vázquez Montalbán dejó solo a Pepe Carvalho

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / La sexualidad también tiene geografía

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Cuidar a quienes cuidan

image
Eva Makivar

La Crème de la Crème / Los caminos de la vida

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES