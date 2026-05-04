De esculturas vivientes a diseños extravagantes: así fue la Met Gala 2026 con la temática “Fashion is Art”
Barcos como sombreros, esqueletos llenos de brillos y vestidos confeccionados con fotogramas destacan en la alfombra blanca que reunió a famosos de las pasarelas, la música y el cine
Marinieves Tejeda / El Sol de México
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