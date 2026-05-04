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Tendenciaslunes, 4 de mayo de 2026

De esculturas vivientes a diseños extravagantes: así fue la Met Gala 2026 con la temática “Fashion is Art”

Barcos como sombreros, esqueletos llenos de brillos y vestidos confeccionados con fotogramas destacan  en la alfombra blanca que reunió a famosos de las pasarelas, la música y el cine

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Marinieves Tejeda / El Sol de México

Met Gala
La empresaria y artista Ananya Birla usó un atuendo de Robert Wun que llevaba una máscara impactante. - Foto: Reuters
Met Gala
El productor de teatro Jordan Roth sorprende en la Met Gala con su diseño. - Foto: Reuters
Heidi Klum
La modelo Heidi Klum impactó con su estatua viviente. - Foto: Reuters
Katy Perry
La cantante Katy Perry con su máscara plateada. - Foto: Reuters
Janelle Monae
La cantante y actriz Janelle Monae lució un vestido que combinaba la naturaleza y tecnología. - Foto: Reuters

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MARINIEVES - Yesica Cadena
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