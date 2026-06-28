De “El Son de la Negra” hasta “One more time”: las canciones de cada selección que suenan cuando marcan gol en el Mundial
Todas las selecciones proporcionaron a la FIFA dos canciones para que sean reproducidas cuando anoten un tanto en sus respectivos encuentros
Samantha Laurent
¿Qué canciones eligieron las selecciones para festejar sus goles en el Mundial 2026?
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