Del estadio de Chivas con lightsticks a la playera versión ARMY: así serían las fans de BTS como Chivahermanas
Las fans de la banda surcoreana adoptaron al equipo de la Liga MX como su favorito por los guiños que hizo el equipo durante el Mundial
Alma Hidalgo / El Sol de México
De BTS al rebaño: la IA muestra como serían las ARMY como ChivaHermanas
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