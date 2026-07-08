elsoldemexico
Tendenciasmiércoles, 8 de julio de 2026

Del estadio de Chivas con lightsticks a la playera versión ARMY: así serían las fans de BTS como Chivahermanas

Las fans de la banda surcoreana adoptaron al equipo de la Liga MX como su favorito por los guiños que hizo el equipo durante el Mundial

Síguenos en:whatsappgoogle

Alma Hidalgo / El Sol de México

De BTS al rebaño: la IA muestra como serían las ARMY como ChivaHermanas

Jungkook
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Deuda de IMSS-Bienestar, apunta a otro Pemex

image
Luis Carriles

Aguas Profundas / Huachicol fiscal y los militares (y el SAT y Pemex)

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / TV Azteca inicia reorganización

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Sandra Romandía / Los cinco depósitos de la hermana de Lozoya

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES