La campaña busca dirigir a los contribuyentes a vivir la emoción de la devolución / Foto: Cortesía TaxDown

Por eso, la plataforma TaxDown decidió cambiar la narrativa y llevar el tema al terreno que millones de mexicanos dominan: el fútbol. Lo hace con un refuerzo de lujo, Luis Roberto Alves Zague, figura histórica del balompié nacional, para recordar que en materia fiscal el resultado puede dar la vuelta en el último minuto.

Hacer la declaración por cuenta propia puede sentirse como saltar a la cancha sin táctica: formularios que no se entienden, deducciones que se quedan en la banca y la duda constante de si el árbitro —el Servicio de Administración Tributaria— marcará a favor o en contra. Bajo el concepto “tu declaración anual fácil y sin complicaciones”, TaxDown propone emparejar el juego: acompañar al contribuyente con tecnología e inteligencia artificial para llevar cada jugada con precisión hasta el área rival… y definir.

Según la propia plataforma, ocho de cada 10 mexicanos que presentan su declaración tienen saldo a favor, pero no lo cobran. No es falta de intención, es falta de información: gastos médicos que no se alinean, deducciones personales fuera de la convocatoria o inversiones mal posicionadas. Es decir, oportunidades de gol que pasan de largo sin que nadie las empuje a la red.

El spot principal dura un minuto con cuarenta y cinco segundos / Foto: Cortesía TaxDown

Por eso, lo que empieza como un partido trabado —frustración, dudas y números enredados— se convierte en una jugada decisiva. Zague aparece en escena, smartphone en mano, y el trámite se transforma en una anotación inesperada: una devolución que el contribuyente ni siquiera sabía que tenía. Como en los grandes partidos, todo puede cambiar en el último suspiro.

La elección del exdelantero para salvar la cancha va más allá de su perfil goleador, pues conecta con una afición amplia: contribuyentes de entre 25 y 55 años que cumplen con su declaración, pero juegan sin director técnico. Muchos de ellos entran al partido convencidos de que el SAT siempre cobrará, cuando la realidad, en más de un caso, es que tienen el marcador a favor.

“En México, la declaración anual genera mucha ansiedad, y gran parte de esa ansiedad viene de no saber lo que no sabes. La mayoría de las personas asume que el SAT les va a cobrar, cuando en realidad la historia muchas veces es al revés: tienen dinero esperándolos”, explica Óscar Sosa, Country Manager de TaxDown México. “Con Zague comunicamos dos cosas al mismo tiempo: que el proceso puede ser fácil y sin complicaciones, y que al final del camino meterás un gol de último con el que no contabas”.

El despliegue de la campaña juega en múltiples canchas digitales: YouTube, Meta —Facebook e Instagram—, publicidad programática y Google. El spot principal dura un minuto con cuarenta y cinco segundos, con versiones recortadas que se adaptan a distintos formatos, buscando mantener la posesión en un entorno donde la atención es breve.