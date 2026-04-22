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Tendenciasmiércoles, 22 de abril de 2026

Zague y TaxDown: la dupla inesperada para recuperar tu saldo del SAT

TaxDown presenta una campaña con el exfutbolista para entrenar a los mexicanos con su declaración anual, usando tecnología e inteligencia artificial para hacer magia cobrando saldos a favor olvidados

Staff El Sol de México / Branded

Sabemos que la declaración anual suele jugarse como un partido cuesta arriba: presión desde el arranque, reglas poco claras y la sensación constante de que el marcador está en contra.

Declaración anual fácil y sin complicaciones

Que no te saquen la roja: tienes una devolución y no lo sabes

Gol de último minuto

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