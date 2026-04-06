¿Dueño de la Luna?: Dennis Hope, el hombre que se hizo millonario vendiendo terrenos lunares

Con ganancias de hasta 12 millones dólares, el empresario le ha vendido a expresidentes de EU y actores de Hollywood

Jorge Morales

Con esto en la mente, Dennis revisó los libros y las especificaciones del tratado para conocer si una persona puede hacerse con la propiedad de la luna, ya que su intención fue proclamarse como su dueño y sacar provecho económico del astro.

“La Luna y otros cuerpos celestes no están sujetos a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, ni por ningún otro medio”, dice el artículo 2 del tratado.

“Era tierra sin dueño”, dijo Dennis durante una entrevista para a la BBC.

Tras esto, le notificó su interés a la ONU por hacerse con la propiedad de la luna, pero nadie nunca le contestó, por lo que procedió con su plan, subdividir y vender parcelas de la luna.

Lunar Embassy es el nombre de la empresa que fundó Hope para poder ingresar el dinero obtenido por la venta de los lotes, pero no solo lotes de la luna, sino de los ocho planetas del sistema solar, aún sin reconocimiento del derecho internacional.