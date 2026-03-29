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Tendenciasdomingo, 29 de marzo de 2026

El dulce robo del siglo: los memes que dejó el atraco al camión del chocolate KitKat

Usuarios de redes sociales tomaron con humor el robo de 413 mil 793 barritas de chocolate Kitkat, que eran transportadas de Italia a Polonia

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Alma Hidalgo / El Sol de México

El Guasón, icónico villano de DC Comics, fue uno de los protagonistas de los memes del dulce robo.

Los protagonistas de “La gran estafa”, película estrenada en 2001, también se hicieron presentes.

La magia del profesor Severus Snape, de la nueva serie de Harry Potter para HBO, también debutó en los memes.

La saga “Rápido y furioso” también se hizo presente.

La Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) indica que los alimentos son la categoría más robada en Europa, y el chocolate es uno de los objetivos principales porque no suele estropearse, es codiciado y es fácil para su venta en mercados informales.

KitKat dijo que teme que las barras, que debían ser distribuidas en los países por los que transitaría el camión, puedan entrar en canales de venta no oficiales en los mercados de Europa.

La empresa indicó que puede rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de todas las unidades.

El conejo de Pascua también fue protagonista de los memes, por la tradición de regalar huevitos de chocolate durante el domingo de Resurrección, el cual representa el fin de la Semana Santa.

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Con información de Samantha Laurent.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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