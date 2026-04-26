A sus 19 años, Emily Cinnamon Álvarez ha construido una identidad propia ligada al modelaje y a la equitación

Gerardo León / El Sol de México

Se trata de un escenario de élite que se celebra anualmente en CDMX, donde se reúnen los mejores jinetes y en el que Emily demostró que aspira a un futuro prometedor dentro de este deporte.

Emily Álvarez comienza a brillar en el mundo de la moda

Algunos expertos de la industria de la moda nacional han descrito su look como un concepto en el que fusiona glamour con tendencias juveniles, estilo personal e identidad propia.

En redes sociales y eventos, Emily proyecta una estética consistente. Ha sido descrita como una “fashionista” joven que inspira a chicas de su edad.

Suele optar por vestidos largos y sofisticados , especialmente en tonos neutros o metálicos, además de looks elegantes tipo “old money” o inspiración clásica.

Referencias pop al estilo “Gossip Girl”