Emily, hija de Canelo Álvarez, dentro de la nueva generación de herederas fashion en México
A sus 19 años, Emily Cinnamon Álvarez ha construido una identidad propia ligada al modelaje y a la equitación
Gerardo León / El Sol de México
Se trata de un escenario de élite que se celebra anualmente en CDMX, donde se reúnen los mejores jinetes y en el que Emily demostró que aspira a un futuro prometedor dentro de este deporte.
Emily Álvarez comienza a brillar en el mundo de la moda
Algunos expertos de la industria de la moda nacional han descrito su
En redes sociales y eventos,
Suele optar por
Referencias pop al estilo “Gossip Girl”
Aunque no publica constantemente, cada look genera atención. Sus
Tal vez, Anna Wintour, Naomi Campbell o el rey Carlos III no sepan de mí, pero yo sé mucho de ellos. Más de 25 años de trayectoria periodística.