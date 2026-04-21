Estrellas, telescopios, talleres y más: así será la Noche de Museos en el Planetario Luis Enrique Erro

Parte de las actividades será la observación astronómica en vivo con instrumentos especializados que permitirán ver el cielo nocturno como pocas veces

Samantha Laurent

¿Cuándo y a qué hora será la Noche de Museos en el Planetario Luis Enrique Erro?

Podrás acudir en un horario de 18:00 a 21:00 horas, tiempo durante el cual te sumergirás en el espacio exterior y apreciarás las estrellas, conocerás más sobre la formación del universo y más.

Como lo señala la nota, la cita será en el Planetario Luis Enrique Erro, ubicado en Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

¿Qué actividades habrá en la Noche de Museos?

Conocerás más sobre los cráteres que la conforman, así como las huellas que han marcado su historia a lo largo de los años, desde luego una de ellas fue la que dejó el hombre cuando la pisó por primera vez en 1969 en la misión Apolo 11.

Con ayuda de Skyshop, estarás y te sentirás más cerca del universo, pues su equipo especializado te permitirá apreciarlo de mejor manera.

Asimismo, habrá talleres dedicados a la Luna, en los que aprenderás de manera interactiva y divertida sobre la importancia y el impacto que tiene en nuestro planeta.

Será una tarde llena de conocimiento científico en un ambiente tranquilo, perfecto para ir con la familia, amigos, pareja o solo y pasar un rato en contacto con los astros.