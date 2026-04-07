Expo Star Wars 2026 llega a la CDMX con Marcha Imperial y es gratis

Se trata de la convención de Star Wars más grande en CDMX, en la cual habrá actividades como exhibición de figuras, cosplay y más

Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será la expo Star Wars 2026?

Esta expo será la ocasión perfecta para reunir a los fans de diferentes generaciones que han quedado cautivados con esta historia que retrata a la perfección una lucha entre el bien y el mal.

La cita será el próximo 3 de mayo en el Centro de Convenciones Churubusco, donde encontrarás actividades, artículos y a toda una comunidad que comparte el mismo gusto por esta saga que ha marcado diferentes épocas.

El recinto está ubicado en calzada de Tlalpan 1721, San Diego Churubusco, Coyoacán, en la Ciudad de México.

No es la primera vez que se lleva a cabo este evento y por lo mismo se ha convertido en una tradición para aquellos que ya han acudido en ocasiones anteriores.

¿Qué habrá en la expo Star Wars 2026?

El evento reunirá a cientos de jedis, droides, siths y más en un mismo lugar para que puedan disfrutar de todas las actividades que ya tienen preparadas para ellos, entre las que destacan las siguientes:

Será un espacio para divertirte y sacar tu niño interior seas o no realmente fan de la saga. Podrás tomarte fotos con cosplayers, adquirir figuras de edición limitada que te hagan falta en tu colección y mucho más.