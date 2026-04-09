Facebook e Instagram vetan anuncios que buscan captar víctimas de adicción a redes

La empresa liderada por Mark Zuckerberg se ampara en sus condiciones de servicio, las cuales le permiten restringir contenido para “evitar o mitigar impactos legales o regulatorios adversos”.

EFE

El medio identificó más de una docena de anuncios desactivados este jueves, pertenecientes a firmas estadounidenses de peso como Morgan & Morgan y Sokolove Law.

Las piezas publicitarias vinculan el uso de las redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión y autolesiones en adolescentes, acusando a las plataformas de priorizar el lucro sobre la salud mental.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg se ampara en sus condiciones de servicio, las cuales le permiten restringir contenido para “evitar o mitigar impactos legales o regulatorios adversos”.