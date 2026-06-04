Fans de la influencer Roro se preocupan por su entrenamiento para la Velada del año
La influencer Roro de nueva cuenta desató plémica, esta vez porque usuarios señalaron que uno de sus últimos videos es un “discurso peligroso” para quienes padecen TCA
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué dijo Roro sobre la actividad física y la alimentación?
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