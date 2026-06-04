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Tendenciasjueves, 4 de junio de 2026

Fans de la influencer Roro se preocupan por su entrenamiento para la Velada del año

La influencer Roro de nueva cuenta desató plémica, esta vez porque usuarios señalaron que uno de sus últimos videos es un “discurso peligroso” para quienes padecen TCA

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué dijo Roro sobre la actividad física y la alimentación?

Ali Rodriguez Rios
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