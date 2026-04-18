Fe en el amor restaurada: reportero y fan de Boca Juniors se enamoran en entrevista

El reportero y la aficionada de Boca, forman la pareja del momento en el futbol argentino

Daniel Montes de Oca

El video causó sensación en redes sociales, gracias a la evidente química entre ambos. La charla comenzó sobre el posible interés de Boca Juniors en el fichaje de Paulo Dybala, no obstante, la plática se tornó más personal y coqueta entre ambos protagonistas.

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De inmediato aparecieron las miradas y sonrisas, cuando Nicolás comenzó a indagar un poco más sobre la vida de Daniela.

Lo anterior, convirtió a Daniela en una de las figuras del momento en redes sociales, conquistando a los internautas por su belleza, naturalidad y la forma en que siguió el juego del reportero.

Posteriormente, la pareja se presentó en AZZ donde Daniela fue cuestionada sobre cómo Nicolás la terminó por conquistar.

Quizá el único “problema” de la viral pareja, será que Nicolás Luaces es gran aficionado de Gimnasia y Esgrima La Plata, sin embargo, el reportero comenzará a celebrar los triunfos de Boca.