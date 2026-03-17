Festival japonés “Haru Matsuri” 2026 en CDMX: eventos, horarios y precios

Los amantes de la cultura del país nipón podrán disfrutar de actividades que van desde karaoke hasta presentaciones de artes marciales

Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será el festival japonés Haru Matsuri?

Prepárate para pasar todo un fin de semana rodeado de música, artículos, vestimentas y comida tradicional japonesa junto a tus amigos, familia, pareja o con quien decidas ir.

Este festival, que con el paso de los años se ha convertido en uno de los más grandes en la ciudad, se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de abril de 2026.

La cita será en la Asociación México Japonesa ubicada en Fujiyama 144, Las Águilas, en el sur de la Ciudad de México.

¿Qué actividades habrá y cuál será el precio?

Como todo buen festival, el Haru Matsuri tendrá diferentes actividades de las que podrás disfrutar durante dos días, con las cuales, aburrimiento es lo que menos vas a tener.

Sábado 18 de abril

Domingo 19 de abril

El precio es de preventa, que se mantendrá hasta el 17 de abril, es decir, si compras las entradas el mismo día, es probable que el precio aumente.