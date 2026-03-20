Filux edición primavera 2026: exposición de luces gratis sobre Paseo de la Reforma

El Festival Festival Internacional de las Luces México ofrece un recorrido nocturno gratuito por Paseo de la Reforma en el que participan artistas lumínicos de nivel mundial

Marco González / El Sol de México

Del 20 al 29 de marzo, el Filux ofrece a los visitantes una experiencia nocturna, de 7 a 11 de la noche, con una selección de obras de arte lumínico con la temática “Solo la luz, primavera”.

Las obras que iluminarán la caminata nocturna son:

El Filux nació en el 2013 como un colectivo de artistas y profesionales multidisciplinarios en equipo con instituciones y empresas de la industria del cine, artes visuales y producción de proyectos culturales.