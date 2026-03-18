Fortnite ajusta los precios de las monedas en México: cómo quedan los paquetes de V-Bucks

El motivo del ajuste responde a un incremento en los costos relacionados con la operación del juego, así como del mantenimiento del servicio

Samantha Laurent

La empresa reducirá el número de monedas incluidas en diferentes paquetes, pero de acuerdo con la información proporcionada, los precios de venta no se verán alterados.

¿Cómo quedan los paquetes de V-Bucks?

Según lo dicho por Epic Games, los paquetes principales de V-Bucks disponibles en el país son los que se verán afectados tras este ajuste y quedarían de la siguiente forma:

Los costos seguirán como hasta ahora, es decir, el cambio se verá únicamente reflejado en la cantidad de monedas virtuales que reciban los jugadores al hacer la compra.

¿A partir de cuándo entrará en vigor el cambio?

De acuerdo con Epic Games, este ajuste a los paquetes de monedas en Fortnite entrará en vigor el mismo día que éste lanzará una nueva etapa de contenido.

En ese sentido, será a partir del 19 de marzo de 2026 cuando comience este cambio, pues será el mismo día en que comenzará la temporada dos del capítulo siete, en el que los usuarios encontrarán nuevas recompensas, misiones y contenido.

Cabe señalar que el motivo de este cambio se debe en gran medida y de acuerdo con lo que dijo la compañía, a un incremento en los costos relacionados con la operación del juego, así como del mantenimiento del servicio.

Con ello buscan conservar el funcionamiento del ecosistema del videojuego, así como su sistema de contenido digital.