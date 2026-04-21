Grupo Andrade respalda a Alessandros Racing en la temporada 2026 del automovilismo mexicano

El equipo participa en NASCAR México Series y Trucks México Series, apoyando a jóvenes pilotos y amplíando su presencia con apoyo institucional

Staff El Sol de México / Branded

El equipo que también cuenta con el apoyo de Heraldo Media Group, Fipresta, Gestomex y Global Jet, tiene presencia en campeonatos como NASCAR México Series, Trucks México Series, Challenge Series y Copa TC2000.

Automovilismo y centenario empresarial

La participación de Grupo Andrade en el automovilismo coincide con un año significativo para la compañía, que en 2026 cumple un siglo de trayectoria dentro del sector automotriz.

Actualmente, el grupo reporta ventas superiores a las 45 mil unidades al año y mantiene presencia en diversos segmentos vinculados con la movilidad.

Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo de Grupo Andrade, señaló que el impulso al automovilismo forma parte del interés de la empresa por apoyar el talento nacional.

“Este 2026 es un año significativo para nosotros, ya que Grupo Andrade cumple 100 años de historia. A lo largo de este tiempo hemos buscado impulsar proyectos que promuevan el talento mexicano, y el automovilismo ha sido uno de esos espacios”, indicó.

Temporada con varias sedes en el país

El calendario del automovilismo mexicano continuará en los próximos meses con distintas competencias en varios circuitos del país.

Entre las próximas fechas destacan el Speed Fest, previsto para el 1 y 2 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y el Endurance 500 que se realizará el 3 de mayo en el mismo recinto.

También está programado el Gran Premio Pedro Rodríguez, que se disputará el 5 y 6 de junio en el Autódromo de Querétaro, además de carreras en sedes como Puebla, Yucatán y nuevamente la Ciudad de México durante la segunda mitad del año.

Cada una de estas fechas representa para Alessandros Racing la oportunidad de seguir sumando resultados dentro del campeonato y fortalecer su presencia en el automovilismo nacional, en un proyecto deportivo impulsado por Grupo Andrade en el marco de su centenario.