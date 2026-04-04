¿Harías 50 burpees antes de ir a la oficina? El requisito que una empresa pedía para darte trabajo

Una usuaria de TikTok reveló en un video parte del formulario que una empresa aplica a sus postulantes para asegurarse que estén dispuestos a hacer ejercicio antes del trabajo

Wendy Vega / El Sol de México

Algunas de las preguntas eran: “¿Estás dispuesto (a) a realizar 50 burpees antes de las 6:30 a.m. y enviar evidencia diaria?” y “ estás dispuesto (a) a realizar 1 hora de ejercicio al día (incluyendo fuerza)?”

Tras el video de Emmy, otra chica, identificada como Mel compartió su experiencia en “la oficina” cuando ella estuvo trabajando y enviando evidencia de sus “actividades físicas”.