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Tendenciasdomingo, 28 de junio de 2026

¿Por qué le dicen Hormiga a Armando González? Esta es la historia del apodo del seleccionado mexicano

La historia del apodo del centro delantero de Chivas surgió por un incidente con sus hermanos cuando él era bebé y actualmente lo hace destacar en la Selección Mexicana

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Quién es el papá de la Hormiga González?

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Alma Rosa Hidalgo
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