¿Por qué le dicen Hormiga a Armando González? Esta es la historia del apodo del seleccionado mexicano
La historia del apodo del centro delantero de Chivas surgió por un incidente con sus hermanos cuando él era bebé y actualmente lo hace destacar en la Selección Mexicana
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