Intercambio de estampas del Mundial en CDMX: los lugares en los que puedes completar tu álbum Panini
En distintos recintos de la CDMX puedes intercambiar, principalmente en fines de semana, tus estampas repetidas para completar tu álbum del Mundial
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