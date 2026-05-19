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Tendenciasmartes, 19 de mayo de 2026

Intercambio de estampas del Mundial en CDMX: los lugares en los que puedes completar tu álbum Panini

En distintos recintos de la CDMX puedes intercambiar, principalmente en fines de semana, tus estampas repetidas para completar tu álbum del Mundial

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Dónde intercambiar estampas del Mundial en CDMX?

FIFA Fan Fest MTY
Alma Rosa Hidalgo
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