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Tendenciaslunes, 20 de julio de 2026

James Corden organiza inusual premiación del Mundial 2026: Javier Aguirre y Memo Ochoa, entre los ganadores

Aunque México se quedó sin la Copa del Mundo, las actuaciones de Javier Aguirre y Guillermo Ochoa le brindaron a los aficionados un premio por losmomentos que protagonizaron

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cuáles fueron los premios a Javie Aguirre y Guillermo Ochoa?

Ali Rodriguez Rios
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