James Corden organiza inusual premiación del Mundial 2026: Javier Aguirre y Memo Ochoa, entre los ganadores
Aunque México se quedó sin la Copa del Mundo, las actuaciones de Javier Aguirre y Guillermo Ochoa le brindaron a los aficionados un premio por losmomentos que protagonizaron
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cuáles fueron los premios a Javie Aguirre y Guillermo Ochoa?
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