Juan Oyervides: la masculinidad con encaje y transparencia

La visión del diseñador mexicano por consentir los fetiches de la comunidad heterosexual lo ha posicionado en la industria del diseño entre los favoritos en la creación de lencería masculina

Gerardo León / El Sol de México

En los últimos años, Oyervides se ha dedicado a consentir al público hetero y LGBTQ+ con uno de sus fetiches más íntimos y que en épocas pasadas parecía algo prohibido: la obsesión por las prendas íntimas femeninas.

En este contexto, del público hetero, dice, se ha decantado por la lencería de mujer, pero no por verla usada por ellas, como se pensaría que es lo “correcto”, sino por ellos.

Junto a su pareja Gerardo Lascoaga, el diseñador nos recibe en su showroom de la colonia Cuauhtémoc, donde crea y confecciona todo un estilo de vida enfocado en ellos y sus fantasías.

Su propuesta lo llevó a la fama y al posicionamiento de la industria del diseño nacional.

“Ya no podía más, necesitaba hacer algo disruptivo, algo que realmente me representara. Porque al final yo soy muchas cosas y no solo soy la estructura de un traje sastre.

Diversos estudios de mercado y reportes de la industria textil coinciden en que la demanda de ropa íntima sin distinción de género ha ido en aumento sostenido.

Pero a Juan no le fue nada fácil posicionarse con este tipo de negocio, al ser considerado inmoral o grotesco para algunas editoriales, plataformas de moda e incluso para el mercado de la moda.

Sin embargo, este tropiezo lo tomó como un área de oportunidad y en vez de parar, decidió lanzar su propia marca, Proteo.

“Ahí fue cuando entendí que no tengo que hacer las cosas de acuerdo a las expectativas del mundo chiquito.

“Amo mi negocio y amo mi marca porque no hay nada que me haga más feliz que hacer sentir a la gente atractiva. Nosotros lo que más vendemos en tallas, después de la talla M, es la XL… y XXL también”.

De la formalidad clásica al destape

Durante décadas, la moda masculina se ha apegado a las normas de la formalidad y la seriedad que se dice, debe ser la característica principal en la imagen de un caballero.

Este fenómeno también se ve reflejado en comunidades digitales donde los consumidores comparten experiencias y recomendaciones, generando una red de validación que antes no existía.