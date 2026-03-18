Kim Kardashian y Lewis Hamilton ¿romance en puerta o estrategia publicitaria?

El “emoji enamorado” con el que el famoso piloto de la Fórmula 1 comentó un video publicado por Kardashian durante la temporada de premios continúa despertando rumores sobre una posible relación formal

Gerardo León / El Sol de México

Además, han sido captados juntos por la lente de paparazzis en escapadas discretas en destinos exclusivos y apariciones en eventos de alto perfil, dando forma a una historia que avanza sin necesidad de declaraciones oficiales.

¿Estamos frente a una relación consolidada o ante una historia de amor perfectamente construida? La respuesta radica en que esta posible pareja conoce perfecto la forma de atraer al público dejando “mucho” a la imaginación.

El nuevo código del lujo contemporáneo

No es la primera vez que ambos demuestran cierta cercanía. Durante años, sus trayectorias han coincidido en las primeras filas de las semanas de la moda, en colaboraciones con casas de lujo y en conversaciones sobre identidad, poder y representación.

Sin embargo, 2026 parece marcar un giro: la complicidad ha dejado de ser sólo una parte de simples momentos amistosos para convertirse en tema de conversació de las principales revistas del corazón en todo el mundo.

Hamilton, por su parte, ha desplazado la figura del atleta hacia territorios tradicionalmente reservados a la moda: sastrería experimental y presencia constante en el circuito editorial y millones de dólares en su cuenta de banco.