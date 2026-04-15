Kimberly Loaiza y JOP de Fuerza Regida: así inició el shippeo entre la youtuber y el cantante
El shippeo, que inició en 2024, cobró fuerza debido a que Jesús Ortiz Paz donó 1.7 mdp a la cuenta del hospital en el que está internada la mamá de la youtuber
Alma Hidalgo / El Sol de México
Cierran GoFundMe de la mamá de Kimberly Loaiza tras donación de JOP
En el GoFundMe también donaron fans, creadores de contenido e incluso la cantante Kenia Os, quien apoyó con 1.5 millones de pesos.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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