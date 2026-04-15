Kimberly Loaiza y JOP de Fuerza Regida: así inició el shippeo entre la youtuber y el cantante

Jesús Ortiz Paz, cantante conocido en redes sociales por sus iniciales JOP, ha compartido en su TikTok videos sobre su shippeo con Kimberly Loaiza. / Fotos: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

La youtuber Kimberly Loaiza vive en redes sociales, como la plataforma de videos TikTok, un shippeo con el cantante Jesús Ortiz Paz, conocido por sus iniciales como JOP, de Fuerza Regida.

Este apoyo a la relación entre Kimberly Loaiza y JOP inició gracias a que, en un video publicado en 2024, la youtuber fue cuestionada si alguien le “tiró la onda” cuando estuvo separada de su esposo Juan de Dios Pantoja, quien reveló que “uno de los más grandes que hace corridos y es famoso, muy famoso, le tiró el calzón”.

Aunque el esposo de Kimberly Loaiza no dijo nombres, desde 2024 los usuarios de redes sociales comenzaron a revelar sus teorías, entre las que destacaba JOP.

Esos mensajes nosotros los vimos de curiosidad. ¿Qué están escribiendo estos que nunca han escrito? Y vamos y leemos y yo (hace cara de sorpresa). Juan de Dios Pantoja, youtuber.

Dos años después, este 2026 revivió el shippeo debido a las complicaciones de salud que atraviesa la mamá de Kimberly Loaiza , por las cuales la familia enfrentaba una deuda millonaria que en redes indicaban que JOP hubiera saldado si fuera la pareja de la youtuber.

Tras entrar a la conversación, JOP aprovechó para compartir algunos videos en su TikTok sobre su shippeo con Kimberly Loaiza. Además de que donó un 1.7 millones de pesos para apoyar en la cuenta de la mamá de la youtuber.

JOP compartió algunos videos en su cuenta oficial de TikTok sobre su shippeo con Kimberly Loaiza. / Foto: captura de pantalla