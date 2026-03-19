Kristin Cabot denuncia misoginia y violencia digital tras el escándalo en concierto de Coldplay

El “emoji enamorado” con el que el famoso piloto de la Fórmula 1 comentó un video publicado por Kardashian durante la temporada de premios continúa despertando rumores sobre una posible relación formal
Kristin Cabot, la mujer que fue captada por una kiss cam con el ex CEO de Astronomer Andy Byron en un concierto de Coldplay, aseguró que fue víctima de violencia digital tras su polémico video.
En entrevista con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, Kristin Cabot, ex directora de Recursos Humanos de Astronomer, calificó como “error” el haber acudido al concierto con su jefe, confiando en sus palabras sobre que él también enfrentaba un proceso de separación, cuando no era así.
Asumo la responsabilidad de la mala decisión que tomé en ese momento. He pagado un precio inimaginable por ello. Kristin Cabot, ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer.
La ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer reconoció que el video fue gracioso, pero indicó que “no creo que la gente se detenga a pensar que hay seres humanos reales detrás de eso. Hay una vida ahí y es increíblemente destructivo”.
La gente hiere a la gente. Kristin Cabot, ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer.
Cabot indicó que fue un “shock” para ella el darse cuenta que el “90 por ciento de los comentarios y el odio en línea provenían de la mujeres”, sumado a que Andy Byron no recibió la misma ola de comentarios negativos.
¿A caso se convirtió en el CEO acostándose con quien fuera? ¡No! Y eso era todo lo que la gente decía de mí. Kristin Cabot, ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer.
Kristin Cabot no solo recibió críticas hacia su físico, sino que también los usuarios en redes sociales comenzaron a crear teorías sobre el origen de sus joyas, además de que recibió amenazas de muerte. “No merecía el trato que recibí. No merecí, ya sabes, que te hagan sentir que debías morir”, indicó.
Del acoso que recibió también fueron víctimas sus hijos, quienes incluso se enfrentaron con un episodio en el que, estando junto con ella en su carro, un grupo de mujeres los rodeó y comenzó a insultarla.
Los amigos de Kristin Cabot le regalaron dos boletos para el concierto de Coldplay, banda de la que era fan, y decidió invitar a Andy Byron, al considerar que era un buen plan, pues ella tenía un “crush” con él debido al tiempo que habían pasado juntos en el trabajo, además de que él le había revelado que estaba en proceso de separación, al igual que ella.
Durante el concierto, ambos fueron captados abrazados y al verse en la pantalla aseguró que sintió un “momento de horror absoluto”, debido a que su expareja, con quien enfrentaba un proceso de separación, también estaba en el estadio.
Kristin Cabot confesó que actualmente no tiene contacto con Andy Byron, con quien dejó de comunicarse a mediados de otoño por “una gran falta de honestidad e integridad. No creo que él fuera la persona que decía ser para mi”, pues él no estaba separado como le contó en un inicio.