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Tendenciasjueves, 19 de marzo de 2026

Kristin Cabot denuncia misoginia y violencia digital tras el escándalo en concierto de Coldplay

La mujer que fue captada por una kiss cam en un concierto de Coldplay confesó que además de la violencia digital, recibió acoso en su propio hogar tras la filtración de su dirección

Alma Hidalgo / El Sol de México

Además de la ola de comentarios negativos en redes sociales, se enfrentó con acoso en su propio hogar, el cual surgió desde que una emisora de radio local filtró su dirección.

¿Por qué fue la polémica reacción de Kristin Cabot y Andy Byron en la kiss cam de Coldplay?

Lo último que quería era avergonzarlo (...) Estoy en los brazos de mi jefe y soy la jefa de Recursos Humanos, esto es una imagen realmente mala.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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