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Tendenciaslunes, 20 de abril de 2026

La “democratización” de las armas de bajo costo

Los distintos tipos de drones, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, han experimentado una rápida evolución, volviéndose cada vez más baratos y asequibles

Michael C. Horowitz y Lauren Kahn

Drones de ataque unidireccionales

Aunque más lentos y vulnerables que misiles como el Tomahawk, estos drones pueden ser lanzados en grandes cantidades, saturando sistemas de defensa aérea y aumentando su efectividad en combate.

Debido a su lentitud, los drones de ataque unidireccionales de largo alcance son más fáciles de derribar que, por ejemplo, un misil Tomahawk; sin embargo, los atacantes pueden lanzar tantos que pueden saturar los sistemas de defensa aérea.

Drones FPV

Los drones FPV conectados por fibra óptica tienen un alcance aproximado de 20 km

Cualquier ejército que no invierta en estas capacidades, y en la capacidad de defenderse de ellas, se pone en riesgo.

Michael C. Horowitz es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania y Lauren Kahn es investigadora del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown.

Periodista especializado en música, arte y cultura. 25 años de experiencia en radio y medios impresos.

Alejandro Castro - YESICA CADENA
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