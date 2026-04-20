La “democratización” de las armas de bajo costo

Rusia adquirió la tecnología que Irán presentó en 2022 y creó su propia versión, el Geran-2 / Foto: Reuters

Las guerras en Ucrania y Oriente Medio han puesto a los drones en el centro de la atención mediática. El término “dron” ahora abarca desde cámaras para aficionados disponibles en Amazon hasta los sistemas Predator y Reaper que Estados Unidos ha utilizado para combatir organizaciones terroristas durante los últimos 20 años.

Un ancestro común en el reino animal puede dar origen, bajo suficiente presión ambiental, a especies distintas que requieren su propia clasificación. Los drones han experimentado una rápida evolución: el dron de ataque unidireccional, los drones de altitud media y largo alcance, y los drones de gran altitud y largo alcance, así como los drones de combate colaborativos, comparten un origen y una denominación, pero en términos de coste, alcance y uso, cada vez tienen menos diferencias.

Esta variación es especialmente relevante en la categoría de drones de ataque unidireccional: sistemas diseñados no para regresar a la base como un avión, sino para volar directamente hacia un objetivo y destruirlo, como una bala o un misil. Rusia y Ucrania se han disparado millones de estos drones mutuamente desde 2022, e Irán lanzó miles contra bases militares y embajadas de Estados Unidos, Israel y otros países de Oriente Medio en 2026.

El mundo se encuentra ahora en una era que denominamos «masa precisa». En el pasado, el poder militar solía estar determinado por el tamaño: el número de caballeros, soldados, armas o tanques, según la época, con los que contaba un ejército. Desde la Guerra Fría, las fuerzas armadas avanzadas han priorizado las municiones de precisión, como los misiles de crucero, obteniendo ventaja con menos armas, pero con mayor precisión de puntería. Los drones, económicos pero tecnológicamente sofisticados, combinan potencia y precisión.

La fabricación comercial, la guía de precisión y los avances en inteligencia artificial y autonomía han democratizado la capacidad de las fuerzas armadas y los grupos armados para atacar con precisión a sus adversarios. Esto incluye los drones de visión en primera persona (FPV), un tipo de dron de ataque unidireccional con interfaces similares a las de los videojuegos, que grupos alineados con Irán ya utilizan para atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Un militar ucraniano prepara un dron interceptor Sting FPV durante un entrenamiento en un lugar no revelado / Foto: Reuters

Estos dispositivos han tenido un papel destacado en la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Oriente Medio en la actualidad. La primera categoría de drones de ataque unidireccionales tiene mayor alcance y puede recorrer cientos o incluso miles de kilómetros para atacar objetivos en lo profundo del territorio enemigo.

Son como misiles de crucero extremadamente baratos: el dron de ataque unidireccional Shahed-136 de Irán, por ejemplo, tiene un alcance de hasta 2000 km (1250 millas) y cuesta entre 20 mil y 50 mil dólares cada uno. En comparación, el misil de crucero Tomahawk estadounidense cuesta 2 millones de dólares cada uno.

Rusia adquirió la tecnología del Shahed casi inmediatamente después de que Irán la presentara en 2022, creando su propia versión, el Geran-2, y desde entonces ha utilizado estos drones para atacar ciudades e infraestructura energética ucranianas. Más recientemente, el ejército estadounidense ha seguido el ejemplo de Rusia y ha desarrollado mediante ingeniería inversa su propia versión, el LUCAS, que debutó en los primeros días de la Operación Furia Épica, la operación militar estadounidense contra Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026.

Desde finales de febrero de 2026, Teherán ha lanzado miles de drones de ataque unidireccionales contra objetivos en todo Oriente Medio. Los drones iraníes han impactado edificios en Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, y han dañado la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Solo en los Emiratos Árabes Unidos, cerca de 700 drones iraníes fueron blanco de ataques durante los primeros días de la guerra. Estos drones han causado la muerte de militares estadounidenses y destruido sistemas de radar críticos de Estados Unidos.

La segunda categoría de drones de ataque unidireccionales opera de forma similar a la artillería tradicional, generalmente a corta distancia, hasta unos 160 km (100 millas). El campo de batalla de Ucrania ha puesto de manifiesto la eficacia de estos sistemas, responsables del 60 % al 70 % de las bajas en el frente.

Cualquier ejército que no invierta en estas tecnologías y en la capacidad de defenderse de ellas, se pone en riesgo / Foto: Reuters

Uno de los tipos más comunes de drones de ataque unidireccionales de corto alcance es el dron FPV, a veces construido por unos pocos cientos de dólares con piezas comerciales compradas en línea. En Ucrania, operadores con gafas de video vuelan drones FPV directamente contra vehículos, fortificaciones y tropas rusas, y cuentan con interfaces de guía para operadores remotos similares a las de los videojuegos en primera persona.

Pero estos no son mágicos. Su funcionamiento requiere una conexión de datos continua entre el operador y el dron, lo que los hace vulnerables a las interferencias electrónicas que pueden interrumpir las señales de radio. Para mitigar esta vulnerabilidad, muchos drones FPV ucranianos ahora utilizan líneas de comunicación físicas en forma de cables de fibra óptica para evitar las interferencias, pero los cables pueden cortarse, lo que limita el alcance de estos sistemas. Los drones FPV con cables de fibra óptica tienen un alcance de aproximadamente 20 km (12 millas). El uso efectivo de drones FPV también requiere operadores capacitados.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se suspendió hace unos días, pero si se reanuda y Estados Unidos despliega fuerzas terrestres, probablemente se enfrentarían a ataques con drones de corto alcance y unidireccionales, similares a los que han aterrorizado tanto a las fuerzas rusas como a las ucranianas.

La amenaza ha resultado tan difícil de detener que Ucrania ha recurrido a soluciones rudimentarias: cientos de kilómetros de carreteras están ahora cubiertos con redes, donadas por pescadores y agricultores europeos. Estas redes detienen los drones FPV al enredar sus hélices. También cubren tanques, patios de hospitales, rutas de suministro y calles de las ciudades. El gobierno ucraniano planea instalar unos 4.000 km de redes en carreteras clave para finales de 2026.

Las fuerzas iraníes podrían desplegar drones de ataque unidireccionales contra convoyes, personal o aeronaves estacionadas estadounidenses, de forma que resulte difícil defenderse. Además, al igual que adversarios estadounidenses como ISIS y Al Qaeda utilizaron grabaciones de vídeo de ataques para intentar infundir miedo en la opinión pública estadounidense, es probable que Irán utilice grabaciones de ataques FPV (desde la perspectiva del operador, fácilmente editables y difundibles) para intentar influir en la opinión pública estadounidense.

En marzo de 2026, una milicia respaldada por Irán utilizó drones FPV para atacar un helicóptero Black Hawk de evacuación médica del Ejército estadounidense estacionado y destruir un radar de defensa aérea en el Complejo de la Base Victoria, cerca de Bagdad. Posteriormente, los atacantes difundieron las imágenes grabadas desde la perspectiva del dron como propaganda, difuminando las cruces rojas que identificaban al Black Hawk como aeronave de evacuación médica.